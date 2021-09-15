Брюссель, , 12:30 — REGNUM Руководство России потеряло слишком много времени, пытаясь установить с ЕС «особые» отношения, достичь это было невозможно в принципе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 сентября, комментируя высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Россия vs ЕС Die Welt

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что Россия пытается посеять раздор между странами-членами ЕС, избегает ведение переговоров с Евросоюзом и предпочитает договариваться с отдельными государствами. «Нам нужно стараться быть едиными в том, что касается отношений с Россией», — отметил он.

« Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обвиняет нашу страну в том, чем Европейский союз и отдельные его страны занимаются на постсоветском пространстве вот уже тридцать с лишним лет. Именно на это направлены и политика расширения ЕС, которая сработала в отношении прибалтов, и предоставление другим «продвинутым» в смысле отхода от России странам статуса ассоциированного члена ЕС, и более мягкая, но не менее вредоносная программа «Восточное партнёрство». И то, и другое, и третье, к сожалению, дали свои отравленные плоды и продолжают работать.

Руководство нашей страны, к сожалению, слишком много времени потеряло, пытаясь установить с ЕС то, чего в принципе достичь было невозможно: неких «особых» отношений, некоего «особо тесного» партнёрства. Европейский союз, в свою очередь, пользуясь заинтересованностью Москвы в таком партнёрстве, активно работал против нашей страны в её ближайшем окружении. Россия, между тем, задачу противодействия этим шагам и поддержания единства даже с ближайшими партнёрами из числа бывших республик СССР держала на втором месте.

Сегодня востребовано и то, и другое. Мы должны и крепить отношения с соседями в рамках новых объединений типа ОДКБ и ЕАЭС. Мы должны активнее противодействовать линии ЕС на подрыв наших отношений с соседями.

Параллельно мы должны уйти от ориентации на брюссельскую верхушку ЕС и работать с отдельными европейскими странами.