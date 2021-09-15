Белгород, 15 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Белгородской области 15 сентября подтверждено 156 новых случаев заражения коронавируса, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались шесть человек, в том числе житель Курской области 1934 года рождения. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 1 847 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус

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Всего в Белгородской области выявлены 51 309 носителей инфекции. Справились с заражением 45 349 человек, из них 186 выписаны за последние сутки. Находятся в стационарах 1 665 пациентов, лечатся амбулаторно 3 223 жителя, на самоизоляцию отправлены 13 294 человека. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 072 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 записались 734 583 добровольца. Двукратные прививки сделали уже 679 020 человек.