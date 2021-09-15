Ереван, 15 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 5622 исследования на коронавирус, из которых 756 дали положительный результат. Об этом 15 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Kurganobl.ru Коронавирус

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Всего в стране выявили 250 559 носителей коронавируса. Из них 233 910 справились с инфекцией, в том числе 389 — за последние сутки. Умерли в республике 6237 пациентов с COVID-19, из которых 23 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5067 тестов на коронавирус 657 были с положительным результатом. 416 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 16 пациентов с COVID-19.

Напомним, в Армении непривиые госчиновники, а также работники сфер обслуживания должны два раза в месяц проходить тесты на коронавирус. Исследования им приходится оплачивать самостоятельно.