Москва, 15 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутником V» в Белоруссии составила 97,2%. Об этом 15 сентября сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

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Уточняется, что оценка эффективности осуществлялась на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку российским препаратом за период с января по июль 2021 года.

По данным белорусского минздрава, после вакцинации «Спутником V» не выявлено случаев «тяжёлых нежелательных явлений» или связанных с вакцинацией летальных исходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия стала первым зарубежным государством, которое в декабре 2020 года зарегистрировало вакцину «Спутник V» и стало применять её для массовой вакцинации населения.