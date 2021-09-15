Таллин, 15 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Правительство Эстонии рассматривает возможность предоставления дополнительных льгот для привитых от коронавируса людей, а также для фирм и учреждений с высоким уровнем вакцинации. Об этом сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк на пресс-конференции.

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По его словам, один из способов ускорения темпов вакцинации — замена требования о ношении маски для вакцинированных людей рекомендацией.

Кийк убежден, что требование носить маски в общественном транспорте и магазинах как вакцинированным, так и невакцинированным людям, вызвало разногласия в обществе, и эту проблему необходимо решать. Министр полагает, что отмена требования об обязательном использовании маски в уездах с высоким уровнем вакцинации — это разумный подход.

Накануне с подобной инициативой выступил спикер парламента Эстонии и председатель входящей в правительство Центристской партии Юри Ратас.

Ранее правительство неоднократно заявляло, что в Эстонии могут быть смягчены или полностью отменены ограничительные меры, когда двумя дозами будут привиты 70% населения страны старше 12 лет. Предполагается, что к началу октября нынешнего года будет вакцинировано 67% жителей страны.