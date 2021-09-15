Краснодар, 15 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Похолодание прогнозируется на территории Краснодарского края 16 и 21 сентября, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Sochiadm.ru Сочи

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«С 16 сентября в Краснодарском крае станет прохладнее на 2−4 градуса. А уже на следующей неделе с 21 сентября в регион вторгнется холодный воздух из Арктики, который серьезно понизит температуру воздуха — сразу на 8−10 градусов. Столбики термометров едва ли пересекут в эти дни 20-градусную отметку», — рассказала «Кубанским новостям» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Отметим, что, по данным Росгидромета, 15 сентября в Краснодаре температура составит +29 градусов, ночью — до +15. С 16 сентября в столице края прогнозируются дожди, температура составит 26…24 градуса тепла. В Сочи 15 сентября температура составит до +26 градусов днём и +19 ночью. С 16 сентября на курорте тоже возможны дожди.