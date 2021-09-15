Москва, 15 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день существует риск заражения одновременно и гриппом, и коронавирусом, причём неизвестно, как оба вируса будут воздействовать на организм. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Med-instrukcia.ru Грипп

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«Конечно, стоит бояться, потому что никто в мире не знает, как эти оба вируса будут действовать в человеческой популяции. Мы знаем, как они действуют в модельной среде — на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют, сразу говорю и такой риск есть», — сказала Попова.

По её словам, выходом из этой ситуации является вакцинация.