Москва, 15 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Москве за сутки госпитализированы 614 человек, скончались 49 пациентов, сообщает 15 сентября оперштаб Москвы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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На ИВЛ находятся 254 человека, что не превышает пороговых значений последних дней.

Всего за истекшие сутки в России выявили 18 841 новый случай коронавируса, полностью выздоровели 17 039 человек, зафиксировали 792 летальных исхода.

Напомним, что в июле 2021 года в Москве был создан акушерский дистанционный консультативный центр, специалисты которого ежедневно следят за состоянием беременных женщин с COVID-19, проходящих лечение на дому. К настоящему времени врачи провели более 10 тысяч онлайн-консультаций.