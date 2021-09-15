Попова рассказала об особенности варианта коронавируса «Дельта»
Москва, 15 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Особенность варианта коронавируса «дельта», наиболее распространённого в России, заключается в отсутствии крайне тяжёлых заболеваний в качестве последствий. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Government.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»
"Его «преимущество» в том, что он не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску», — сказала Попова.
Она не исключила, что коронавирус будет постоянно искать возможность остаться с человечеством, и в итоге останется с ним навсегда.