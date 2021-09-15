Москва, 15 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Особенность варианта коронавируса «дельта», наиболее распространённого в России, заключается в отсутствии крайне тяжёлых заболеваний в качестве последствий. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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"Его «преимущество» в том, что он не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску», — сказала Попова.

Она не исключила, что коронавирус будет постоянно искать возможность остаться с человечеством, и в итоге останется с ним навсегда.