Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Уже до конца 2022 года всё население планеты должно быть вакцинировано от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга заявил новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

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«Я собираюсь сделать всё, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели — провести вакцинацию всех людей до единого к концу 2022 года», — цитирует ТАСС Шахида.

Как уточнил председатель ГА ООН, в начале 2022 года он планирует организовать встречу высокого уровня с участием ведущих экспертов и мировых лидеров по теме вакцинного неравенства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения на 12 сентября, с начала пандемии в мире было выявлено 224 511 226 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19 в мире 4 627 540 человек. По состоянию на 12 сентября текущего года в мире было введено 5 534 977 637 доз вакцины от COVID-19.