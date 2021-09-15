В Курской области выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 15 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Курской области 15 сентября зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»
Всего в регионе было выявлено 54 тыс. 806 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 49 тыс. 864 пациента, в том числе 159 — за последние сутки.
Скончался 1361 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.