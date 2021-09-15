Москва, 15 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Подавляющее большинство выявляемых в России случаев заражения коронавирусом относится к так называемому «дельта"-штамму. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«В Российской Федерации сегодня больше 95% всех выявляемых [вариантов] новой коронавирусной инфекции — «дельта"-штамм, также как в значительной части стран мира», — сказала Попова.

Напомним, в народе вариант коронавируса «дельта» также называют индийским.