Москва, 15 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это 15 сентября следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

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Уточняется, что «желтый» уровень предупреждения означает потенциально опасную погоду.

При этом уточняется, что предупреждение о сильном ветре, порывы которого местами составят до 15 м/с, будет действовать до 22:00 15 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что похолодание в Московском регионе 15 сентября продолжит усиливаться.