Сеул, 15 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. 15 сентября в Южную Корею доставили 1,3 млн доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 10:33 по местному времени.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 66 млн доз вакцины. Из них получено 29,55 млн доз.

К настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в общей сложности 193,4 млн доз различных вакцин от COVID-19, в том числе AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novavax.

Общий объём полученных вакцин к настоящему моменту составляет 65,51 млн доз.