Воронеж, 15 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 473 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 15 сентября. Накануне, 14 сентября, сообщалось о 470 новых заболевших, а днём ранее — о 465 случаях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 296 воронежцев. За тот же период статистику смертности в регионе пополнили 26 ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в Воронежской области положительными тестами подтверждено уже 125 558 случаев заражения коронавирусом, скончались 5 337 пациентов с COVID-19, выздоровели — 106 303 человека.