Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Свердловской области обнаружены ещё 502 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения, 14 сентября было зафиксировано 498 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Согласно данных медиков, 173 новых ковид-пациента проживают в Екатеринбурге, остальные 329 — в других муниципалитетах.

Подтверждено 131 217 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявлен новый «рекорд» по смертности от COVID-19.