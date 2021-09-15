Москва, 15 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Для вакцинированных от COVID-19 лиц в России важно восстановить качество жизни, одним из компонентов которого является посещение спортивных мероприятий. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Сегодня в России и других странах есть достаточно большой удельный вес людей, которые имеют иммунитет, <…> поэтому для таких людей, чтобы восстановить качество жизни, а спорт, развлечение — это все качество жизни, <…> мы разрабатываем специальные алгоритмы, это большая работа учёных, большая работа практиков, как сделать так, чтобы можно было безопасно для здоровья посещать их», — сказала Попова.

По её словам, лица, переболевшие COVID-19 или привившиеся от этой инфекции, имеют QR-код в качестве документа на право посещения мероприятий: «Мы в самом деле очень внимательно наблюдаем, и мы считаем все случаи, мы ввели учёт тех случаев, которые возникают у людей, которые посещают такие мероприятия, пока таких нет, <…> такие мероприятия мы видим, они безопасны».

Попова подчеркнула, что в случае, если ещё через какое-то время, «когда наберём достаточное количество материала», не будет осложнений ситуации с коронавирусом, «значит, мы можем говорить, что дальше такие мероприятия можно будет проводить, может быть, с увеличением количества посетителей».