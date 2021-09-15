Москва, 15 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Москве выявлено 1838 новых случаев заражения коронавирусом. Из ранее заболевших выздоровели 1430 пациентов, сообщает 15 сентября оперштаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии в столице выявлено 1 591 642 случаев заражения, выздоровел 1 468 151 человек, 28 160 заболевших скончались.

Добавим, что по данным на 13 сентября 2021 года в Москве полностью привито более 3,6 млн человек (28,5% населения), привито хотя бы одним компонентом вакцины 5 млн человек (39,5% населения). Ревакцинацию прошли 118 тыс. человек.