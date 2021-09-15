Лондон, 15 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Биржевая цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум. Согласно данным торгов 15 сентября биржи ICE, она достигла отметки $840, а затем планомерно росла до $880 за 1 тыс. куб. м.

Pixabay.com Газ

Читайте также: Цена на газ в Европе впервые перешагнула отметку $840 за 1 тыс. куб. м

Так, к 9:35 мск стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла $842 за 1 тыс. куб. м. (исходя из текущего обменного курса, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт·ч).

Затем цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures поднялась до $884 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, стремительный рост стоимости голубого топлива продолжается с пятницы, 10 сентября, когда цена на газ достигла 710 долларов за тысячу кубометров. 14 сентября цена газа в Европе побила новый рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров.