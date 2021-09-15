Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Почти в два раза выросло число выявленных случаев коронавируса в Петербурге за последние сутки, сообщили 15 сентября в федеральном оперштабе. За минувший день зафиксировано 1609 новых случаев, это на 770 случаев больше, чем в предшествующие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Новый показатель примерно соответствует уровню заболеваемости прошлой недели, что говорит о продолжении распространения инфекции прежними темпами. А также о том, что двухдневное снижение суточного числа заразившихся в начале недели объясняется сокращением тестирования в выходные дни.

Общее число выявленных случаев за время пандемии составляет в Петербурге 595 382, из числа заболевших выздоровели 566 263 человека, в том числе 902 пациента выписаны за истекшие сутки. От COVID-19 в Петербурге скончался 21 131 человек, в том числе 38 смертей произошло за минувшие сутки, это на один случай больше, чем в предыдущий день.