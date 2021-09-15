Москва, 15 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Самый распространённый в России сегодня штамм коронавируса — это «Дельта», сообщила 15 сентября журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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Она отметила, что более 95% среди выявляемых случаев инфекции — это поражение вариантом «Дельта». Такая же ситуация наблюдается «в значительной части стран мира».

Как сообщало ИА REGNUM, Попова заявила также, что в России довольно большой процент людей, которые переболели COVID-19 или прошли вакцинацию. Для этих людей нужно восстанавливать качество жизни, открывать доступ к развлечениями и спортивным мероприятиям.

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