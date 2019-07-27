Сеул, 15 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Успешное испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) собственного производства провели в Южной Корее. Об этом 15 сентября сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Уточняется, что испытания проводились на общем испытательном полигоне государственного южнокорейского Агентства оборонных разработок и на них присутствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также ключевые лица из правительства и армии страны.

Также указывается, что армия Южной Кореи проведет оценку испытания и после этого примет решение о постановке этих БРПЛ на вооружение.

Помимо того, отмечается, что ракету запустили с переданной армии 13 августа подводной лодки «Тосан Ан Чхан Хо» (Dosan Ahn Changho) водоизмещением три тысячи тонн и она успешно поразила заданные цели на малой дальности.

«Владение БРПЛ крайне значительно в плане стратегического сдерживания угроз на передовой, в дальнейшем это сыграет большую роль в установлении мира на Корейском полуострове и создании независимой национальной обороны», — говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Франции призвало КНДР воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости на Корейском полуострове.