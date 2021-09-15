Краснодар, 15 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 30 детей в возрасте от одного года. Об этом сообщили 15 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 232 новых пациентах, в числе которых было 11 детей.

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По числу суточных случаев заражения лидирует курортный Сочи — 32 новых носителя, на втором месте Краснодар — 31 инфицированный. В Лабинском районе заболели 18 человек, ещё 15 — в Красноармейском районе, по десять новых носителей выявили в Мостовском районе и в Новороссийске.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии подтвердили 70 554 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 50 497 человек, 5 728 пациентов спасти не удалось. На 15 сентября лечение в стационарах проходят 3 085 человек на ИВЛ и ЭКМО находятся 116 «тяжёлых» пациентов, на дому лечатся 11 244.