Москва, 15 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 18 841, сообщает 15 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Новые случаи выявлены во всех регионах страны. Больше всего их в Москве (1838), Санкт-Петербурге (1609) и Подмосковье (790). Также в первой пятёрке Свердловская и Воронежская области.

Всего с начала пандемии выявлено 7 194 926 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели более 17 тысяч заболевших.

По информации оперштаба, за сутки в РФ от ковида скончались 792 человека. Общее число смертей с начала пандемии достигло 195 041.