Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области отмечается незначительный рост числа выявленных инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 189 случаев заражения, что на четыре случая больше, чем днем ранее. Об этом 15 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее за сутки количество зараженных выявлено в городах Всеволожск (15), Гатчина и Тихвин (по 11), а также в Сертолово и Волхов (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 65 894 жителя. Из них 51 145 выздоровели, в том числе накануне по выздоровлению были выписаны 90 человек. Скончались от COVID-19 в Ленобласти 2434 жителей, в том числе еще один летальный исход был зарегистрирован в минувшие сутки.