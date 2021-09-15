Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё 38 человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нынешние цифры являются «рекордными». Для сравнения, 10 сентября было подтверждено 37 летальных случаев COVID-19 за сутки.

По данным медиков, всего в области скончались от новой коронавирусной инфекции уже 5719 пациентов — с начала пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Павел Креков объяснил высокую смертность от COVID-19 в регионе.