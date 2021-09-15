Москва, 15 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В случае прецедента с подачей арбитражного иска министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края к семи компаниям, две из которых входят в группу «Яндекс» (ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси») региональное министерство хочет защитить своих местных таксистов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс

«Не случайно этот иск подан в Краснодаре, особенно в период летних отпусков, спрос на такси очень высокий, а упустить возможность для таксиста заработать сейчас, значит провести голодную зиму. То есть мотив министерства понятен.

Но ведь «Яндекс» уже становился предметом деятельности ФАС ещё весной, так что на статус интернет-гиганта смотреть не стоит.

Успех для заявителя в данном случае, на мой взгляд, зависит от умелого использования материалов Еврокомиссии в отношении Google, а также офшорной карты «Яндекса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс Краснодарского края обратился в арбитражный суд с требованием признать незаконной деятельность семи компаний, две из которых входят в группу «Яндекс» — ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси».

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