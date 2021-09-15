Москва, 15 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В 2020 году в России был малораспространённым грипп, но лишь по той причине, что большое число населения страны привилось от него. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Eknews.net Вакцина от гриппа

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«Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции [гриппа] очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения Российской Федерации», — сказала Попова.

По её словам, в 2021 году иммунная прослойка лиц с защитой от вирусов гриппа сократилась по той причине, что «мало болели».

Попова отметила, что лица, переболевшие COVID-19, составляют новую группу риска в рамках гриппа.