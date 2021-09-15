Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Проезд по будущей новой объездной трассе вокруг Петербурга, которая может быть построена до 2024 года, будет платным. Об этом сообщил журналистам в Сочи глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает «Прайм».

Дарья Драй ИА REGNUM Мост на КАД в Петербурге

Напомним, дальний обход Петербурга, который также в СМИ именуют КАД-2, планируется создать на большом удалении от мегаполиса, чтобы пустить по ней транзитный грузовой автотранспорт, который сейчас движется по КАД, уже фактически ставшей внутригородской трассой. Поручение о проработке вопроса о строительстве новой трассы в июле 2021 года дал президент Владимир Путин.

По словам Петушенко, прорабатываются два варианта трассировки нового обхода. В ближайшее время они будут вынесены на рассмотрение правительства РФ. Он уточнил, что новая дорога не будет кольцевой в полном смысле слова, то есть не пройдет по Финскому заливу. «Это будет типа хорды: восточная часть города, где достаточно активно идёт жилищное строительство и развитие промышленности», — пояснил он.

Петушенко напомнил, что для создания трассы будут использованы, в том числе средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе. «Само уже привлечение этих средств подразумевает то, что эта трасса новая будет использоваться на платной основе», — добавил Петушенко.

Читайте также: КАД-2 станет основой для полноценной агломерации Петербурга и Ленобласти