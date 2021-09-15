Вашингтон, 15 сентября 2021, 10:56 — REGNUM Недавний запуск двух баллистических ракет КНДР не считает угрозой для США Индо-Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил. Об этом 15 сентября говорится в пресс-релизе военных.
«Хотя мы оценили, что это событие не несет немедленной угрозы персоналу или территории США либо же нашим союзникам, ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР», — указывается в сообщении.
Также указывается, что Вашингтон продолжает быть приверженным защите Южной Кореи и Японии.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея сообщил, что ракеты Северной Кореи, которые были запущены ранее, пролетели около 800 км, и максимальная высота их полета составила 60 км.