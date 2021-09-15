Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Недавний запуск двух баллистических ракет КНДР не считает угрозой для США Индо-Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил. Об этом 15 сентября говорится в пресс-релизе военных.

Пентагон David B. Gleason

«Хотя мы оценили, что это событие не несет немедленной угрозы персоналу или территории США либо же нашим союзникам, ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР», — указывается в сообщении.

Также указывается, что Вашингтон продолжает быть приверженным защите Южной Кореи и Японии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея сообщил, что ракеты Северной Кореи, которые были запущены ранее, пролетели около 800 км, и максимальная высота их полета составила 60 км.