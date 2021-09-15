В Брянской области выявлены 152 новых носителя коронавируса
Брянск, 15 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Брянской области 15 сентября выявлены 152 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Проверено 2005 тестов. Выписаны после лечения 139 пациентов, 11 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Коронавирус
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Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 62 899 жителей. Справились с инфекцией 58 573 человека, скончались 1 286 пациентов.
Лаборатории региона провели 743 716 исследований на коронавирус.