Брянск, 15 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Брянской области 15 сентября выявлены 152 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Проверено 2005 тестов. Выписаны после лечения 139 пациентов, 11 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 62 899 жителей. Справились с инфекцией 58 573 человека, скончались 1 286 пациентов.

Лаборатории региона провели 743 716 исследований на коронавирус.