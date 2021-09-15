Тбилиси, 15 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 32 207 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2515 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 587 551 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 551 780 победили инфекцию, в том числе 2829 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8347 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 60 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5785 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1318.

Днём ранее в Грузии после проведения 37 717 тестов выявили 3221 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2990 человек, умерли за сутки 54 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии 15 сентября начался учебный год. Из-за сложной эпид-ситуации до 4 октября занятия будут проводить в дистанционном формате. Потом формат обучения может быть пересмотрен.