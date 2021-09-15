Москва, 15 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В 2021 года платежеспособный спрос на ипотеку наблюдался только среди материально обеспеченной категории граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«В целом структура ипотечных заемщиков по возрастному критерию изменилась незначительно, в пределах одного процента, — сказала Степанова. — Возможность взять ипотеку по минимальной за всю историю ставке продолжала активизировать спрос населения на жилье. Однако после значительного повышения цен на недвижимость (рост цен 26% с января 2020 по май 2021 года на первичном рынке, и 17% — на вторичном) платежеспособный спрос на ипотеку в 2021 году наблюдался лишь среди материально обеспеченной категории граждан».

Прежде всего, как пояснила Степанова, речь идет о заемщиках в возрасте от 40 до 50 лет, у которых есть потребность обеспечить жильем детей сейчас или через несколько лет.

«Эта категория граждан приобретала жилье в ипотеку детям «на вырост» и для инвестиционных целей», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что граждане России активно пользуются новым видом ипотеки для семей с первым ребёнком.