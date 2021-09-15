Москва, 15 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Состоялся первый тираж розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции, сообщает 15 сентября сайт правительства России.

Yarregion.ru Вакцинация

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Пока отобраны 500 победителей, результаты утвердила тиражная комиссия. Номера выигрышных сертификатов можно узнать на сайте проекта «Бонус за здоровье».

В правительстве напомнили, что всего будет определена 1 тыс. победителей, каждый из которых получит денежные средства в размере 100 тыс. рублей. Второй тираж будет разыгран 14 октября 2021 года.

Для получения денежных средств победителям необходимо указать номер банковской карты «Мир».