Москва, 15 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Нефть продолжает плавный бычий ход над отметкой $74 за баррель. После вчерашнего укрепления, Brent передвинула максимумы начала августа до зоны $74,30 за баррель на утренних торгах 15 сентября и сохраняет восходящий уклон, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Дальнейший подъем котировок подогревают сообщения о новом урагане, который обрушился на Техас. Тем временем отчет API отразил сокращение запасов сырой нефти в США почти на 5,5 млн баррелей за последнюю неделю.

Позитивными на этот раз оказались и детали релиза — запасы бензина и дистиллятов упали на 2,7 и 2,8 млн баррелей соответственно.

Сегодня с утра доллар находится под некоторыми давлением против большинства конкурентов, что также оказывает поддержку ценам на нефть.

Все эти факторы помогают Brent игнорировать слабые экономические данные из Китая, где промпроизводство в августе сократилось до 5,3% в годовом выражении против прогноза на уровне 5,8%.

При этом дальнейший восходящий потенциал нефтяных цен в краткосрочной перспективе видится ограниченным ввиду превалирующего негативного настроя на фондовых площадках и в сегменте рисковых активов в целом.

В случае утраты восходящего импульса первым сигналом коррекции станет возвращение под отметку $74, тогда как следующая цель быков проходит на уровне $75 за баррель», — считает эксперт.

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