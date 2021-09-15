Афины , , 10:34 — REGNUM Между Грецией и Германией существуют очень глубокие и содержательные отношения во всех областях, заявил посол Германии в Греции Эрнст Райхел в интервью AMNA 14 сентября.

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Связи между Грецией и Германией — экономические, культурные и социальные, отношения между правительствами и парламентами отличные, считает дипломат.

«Что меня беспокоит, так это то, что в греческом обществе существует своего рода негативная фиксация на Германии, что есть определенные стереотипы, и я считаю своей работой бороться с такими стереотипами. Но я не думаю, что борьба с этим — работа только для немецкой стороны, [это задача] и для греческой стороны, для лидеров общественного мнения здесь, в Греции. И поскольку мы такие близкие партнеры, а также чрезвычайно близкие партнеры по ЕС, я думаю, что в общих интересах было бы преодолеть существующий в общественном мнении негатив», — заявил Райхел.

Он подчеркнул также: недавние опросы показывают заметное негативное настроение в Греции по отношению к Германии, и поразительно видеть, как это полностью противоречит тому, как воспринимают Германию в других странах. Канцлер Германии Ангела Меркель была объявлена журналом Time «человеком года», и она является очень популярной личностью во всем мире.

«Здесь, в Греции, нет, наоборот. В такой ситуации, когда все в мире придерживаются одного мнения, а вы здесь, в Греции, придерживаетесь другого мнения, возможно, стоит сделать паузу и подумать, почему это так и действительно ли это оправдано», — рассудил посол.