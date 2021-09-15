Афины , 15 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Греции за последние 24 часа выявили 2919 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вечером 14 сентября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Сутками ранее в стране сообщалось о 1608 новых случаях (данные включают воскресенье, 12 сентября).

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 620 355 случаев инфицирования. Кроме того, за последние 24 часа в стране был зарегистрирован 31 случай смерти от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 268.

В общей сложности 369 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,8% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 205 пациентов с COVID-19 были госпитализированы в стране за последние 24 часа.

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