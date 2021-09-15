Душанбе, 15 сентября 2021, 10:20 — REGNUM В настоящее время в Москве ожидают от Вашингтона объяснений по поводу вмешательства США в дела России. Об этом 15 сентября заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.
По словам министра иностранных дел России, конкретные факты такого вмешательства были переданы американскому послу Джону Салливану, который «воспринял этот документ как информацию», которую он обещал проверить.
«Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему такое происходит», — сказал Лавров.
Отметим, 10 сентября посол США в РФ Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.