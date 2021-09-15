Москва, 15 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Имена первых 500 победителей розыгрыша 100 тыс. рублей среди граждан, которые сделали прививку от коронавируса, станут известны 15 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, а пользователям мобильного приложения придет push-уведомление.

Денежные средства поступят победителям на карты «Мир» автоматически. Уточняется, что карту необходимо привязать на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о призе. Выплаты производятся в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

Следующие 500 победителей будут определены 14 октября.

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