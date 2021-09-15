Объявлены имена 500 победителей розыгрыша среди привившихся
Москва, 15 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Имена первых 500 победителей розыгрыша 100 тыс. рублей среди граждан, которые сделали прививку от коронавируса, станут известны 15 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
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Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, а пользователям мобильного приложения придет push-уведомление.
Денежные средства поступят победителям на карты «Мир» автоматически. Уточняется, что карту необходимо привязать на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о призе. Выплаты производятся в течение полугода с даты проведения розыгрыша.
Следующие 500 победителей будут определены 14 октября.
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