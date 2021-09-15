Москва, 15 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Бывшую промышленную зону «Бережковская набережная» на западе Москвы ожидает реорганизация, сообщил 15 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По его словам, собственник участка планирует заключить договор с правительством Москвы о комплексном развитии этой территории. При этом инвестиции в новый проект могут превысить 150 млрд рублей.

«Мы видим большой интерес к проекту «Индустриальные кварталы» со стороны собственников участков — три из четырёх договоров о комплексном развитии территории бывших промзон по проекту заключены по инициативе правообладателей, на очереди — территория «Бережковской набережной», — рассказал Ефимов.

Планируется, что площадь застройки на новой территории превысит 660 тыс. кв. метров, примерно половина из которых будут предназначены для жилья.