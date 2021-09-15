Кишинёв, 15 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Молдавии в этом году отменены праздничные мероприятия по случаю Национального дня вина. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро винограда и вина.

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«Чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19 (SARS-COV-2) все публичные праздничные мероприятия будут отменены, включая Национальный день вина», — сообщили в ведомстве.

День вина в Молдавии проводился с 2002 года для популяризации молдавского вина. Отмечали праздник в первые выходные октября. К этому празднику на две недели вводился льготный визовый режим для иностранцев.

Стоит отметить, в 2020 году из-за пандемии в Молдавии также отменили массовые гуляния по случаю Дня вина. Мероприятия проводили на винодельнях и в дистанционном режиме.