Москва, , 10:07 — REGNUM ПФР фактически толкает пожилых людей к желанию смерти своего супруга, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ПФР разъяснили, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей.

Цинизм ПФР просто запределен, отметил Журавлёв.

«Распухший от денег граждан, словно напившийся крови паразит, он теперь ещё и фактически толкает пожилых людей к желанию смерти своего супруга! Да ещё потом люди должны будут вымаливать чиновников, чтобы они соблаговолили заменить одну пенсию на другую. ПФР пробил очередное дно», — констатировал парламентарий.

Депутат Госдумы потребовал ликвидации этой порочной структуры, а средства на содержание Пенсионного фонда направить на повышение пенсий.

«Что же касается пенсионных накоплений умерших пенсионеров, то они должны автоматически наследоваться ближайшими родственниками (супругами, детьми и так далее)», — считает парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ПФР разъяснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.

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