Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Тест-система для выявления в организме человека вируса Нипах создана учёными ГНЦ «Вектор». Об этом 15 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

«Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами», — сказала она.

Отметим, вирус Нипах, который Всемирная организация здравоохранения считает одним из самых опасных в мире, был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии и с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии. Возбудитель вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. При этом средств лечения и профилактики этого вируса в данный момент не существует.