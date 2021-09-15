Симферополь, 15 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Бывший глава администрации города Керчи Сергей Бороздин назначен на пост заместителя министра транспорта Республики Крым. Соответствующее распоряжение председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка от 15 сентября опубликовано на сайте правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Назначить Бороздина Сергея Вадимовича на должность заместителя министра транспорта Республики Крым», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Бороздин ушёл в отставку с поста главы администрации Керчи, которую занимал с 2017 года, в июле 2021 года.