Тирасполь, 15 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В ходе 1033 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 123 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 53 230 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 51 167 человек, в том числе 67 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1295 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 279 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 41 случай заражения коронавирусом. За сутки выздоровели четыре человека. В республике не зафиксировали случаев смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Приднестровье продолжает действовать карантинный режим. В течение прошлой недели правоохранители выписали 57 штрафов за нарушение правил ношения защитной маски.