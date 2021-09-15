Стокгольм, , 09:58 — REGNUM Рабочие места, климат, благосостояние и безопасность — вот, что оказалось в центре внимания, когда премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен в последний раз зачитал правительственную декларацию во время открытия новой сессии риксдага 14 сентября. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стефан Лёвен Socialdemokraterna

«Демократия не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся, она с нас начинается и нами, людьми, заканчивается. Строительство общества никогда не прекращается», — обратил внимание премьер-министр страны во время выступления.

Особый акцент был сделан на борьбе с расизмом.

«Швеции чужд расизм. Мы активизируем работу против антисемитизма, исламофобии, афрофобии и угнетения цыган, а также работу против расизма, направленную против саамов. В основе этой работы лежит общенациональный план по борьбе с расизмом», — подчеркнул Лёвен.