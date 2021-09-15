Стокгольм, 15 сентября 2021, 09:58 — REGNUM Рабочие места, климат, благосостояние и безопасность — вот, что оказалось в центре внимания, когда премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен в последний раз зачитал правительственную декларацию во время открытия новой сессии риксдага 14 сентября. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
«Демократия не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся, она с нас начинается и нами, людьми, заканчивается. Строительство общества никогда не прекращается», — обратил внимание премьер-министр страны во время выступления.
Особый акцент был сделан на борьбе с расизмом.
«Швеции чужд расизм. Мы активизируем работу против антисемитизма, исламофобии, афрофобии и угнетения цыган, а также работу против расизма, направленную против саамов. В основе этой работы лежит общенациональный план по борьбе с расизмом», — подчеркнул Лёвен.