Москва, , 09:50 — REGNUM Уголовное дело по факту ранений, полученных двумя мирных жителей в результате обстрела территории Донбасса украинскими силовиками, возбудил Следственный комитет РФ. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Уточняется, что 11 сентября текущего года военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов калибром 120 мм гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями, расположенных по улице Ленина города Докучаевска (ДНР).

«В результате двое мирных жителей — 65-летний мужчина и 59-летняя женщина — получили ранения. Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что этим силовики Украины нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.

«По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что четыре обстрела территории ДНР и четыре — ЛНР осуществили за сутки 13 сентября украинские боевики.