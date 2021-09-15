Лондон, 15 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Газ в Европе продолжает дорожать. Так, согласно данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов 15 сентября цена на этот вид топлива превысила $840 за 1 тыс. куб. м.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за газ

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Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $842,5 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, стремительный рост стоимости голубого топлива продолжается с пятницы, 10 сентября, когда цена на газ достигла 710 долларов за тысячу кубометров. 14 сентября цена газа в Европе побила новый рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров.

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Доктор Оксфордского университета, ректор Института финансово-инвестиционных технологий в Москве Максим Шашенков считает, что резко возросшие цены на газ в мире стали результатом стечения нескольких достаточно уникальных обстоятельств. В их числе холодная зима, определённая ситуация в России и резкий рост спроса в Азии.