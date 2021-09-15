Токио, 15 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Протест по поводу новых ракетных пусков выразило Северной Корее по дипломатическим каналам японское правительство. Об этом 15 сентября сообщает агентство Kyodo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Кроме того, указывается, что глава департамента МИД Японии по Азии и Океании Такэхиро Фунакоси в связи с этим срочно встретился с находящимся в Токио спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом. При это накануне они уже провели трехсторонние консультации с участием коллеги из Южной Кореи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее управление службы безопасности на море Японии сообщило о втором пуске ракеты, осуществлённом с территории Северной Кореи.