Хабаровск, 15 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Жители села Котиково Вяземского района Хабаровского края на «дальневосточном гектаре» всем миром построили православный храм. Уже проводятся богослужения — верующие обустраивают территорию и планируют завершить отделку здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Надальнийвосток.рф «Дальневосточный гектар»

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«У нас в селе не было храма. Приходилось ездить в церковь Николая Чудотворца, а это 25 километров. Когда приняли решение сделать храм у себя, в селе Котиково, долго не могли получить землю. Но потом стартовала программа и удалось взять участок со старой постройкой. Тут и было решено открыть храм, ведь место находится почти в центре посёлка», — рассказала получатель земли Галина Федоренко.

Сельчане отремонтировали стены, возвели новую крышу и купол, провели электричество. Внутри установили алтарь, иконостас, жертвенник.

По истечении пяти лет пользования участком, Галина Федоренко планирует получить землю в собственность и передать Хабаровской епархии Русской православной церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае первые 100 участников проекта «Дальневосточный гектар» уже оформили участки в собственность или долгосрочную аренду и получили право взять ещё один надел.